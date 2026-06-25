В Севастополе по примеру Крыма не стали закрывать детские лагеря

Детские летние лагеря в Севастополе продолжат принимать местных ребят на текущую смену, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в эфире местного телеканала, передает ТАСС.

Глава Севастополя уточнил, что все путевки в местные лагеря уже распределены исключительно среди детей из города, приезжих групп нет. Власти заранее подготовили запасы дизельного топлива и генераторы, поэтому смену проведут, а в случае нештатных ситуаций дети просто вернутся домой.

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Развожаев также добавил, что детские сады в городе продолжат свою работу в штатном режиме. При возможных отключениях электричества дошкольные учреждения оперативно переключат на резервные генераторы.

Накануне Развазжаев заявил о планах ВСУ сделать жизнь в Севастополе невыносимой. При этом в Крыму до 1 сентября приостановили прием организованных детских групп в лагеря, санатории и другие средства размещения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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