В Севастополе по примеру Крыма не стали закрывать детские лагеря

Детские летние лагеря в Севастополе продолжат принимать местных ребят на текущую смену, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в эфире местного телеканала, передает ТАСС.

Глава Севастополя уточнил, что все путевки в местные лагеря уже распределены исключительно среди детей из города, приезжих групп нет. Власти заранее подготовили запасы дизельного топлива и генераторы, поэтому смену проведут, а в случае нештатных ситуаций дети просто вернутся домой.