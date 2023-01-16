В Сети раскритиковали Якубовича за неудачную шутку о Камчатке

Во время программы на Якубовича надели национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки.

«Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь», — заявил ведущий.

В Сети сочли слова Якубовича оскорбительными. Позже сам телеведущий, комментируя инцидент в беседе с изданием «Подъем», посоветовал пользователям «не читать советских газет».

