Якубович назвал самый дорогой подарок в истории «Поля чудес»

Якубович рассказал, что в 1996 году он получил от ветерана простреленный портсигар. Пуля пробила его около сердца.

«Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был», — признался Якубович.

По словам телеведущего, после шоу он вернул портсигар владельцу, потому что не смог взять подарок себе.

Якубович также рассказал, что съедобные подарки, которые привозят участники программы, после шоу выставляют на барабан для дегустации.

Ранее Леонид Якубович признался, что сам не знает, почему его программа так долго держится на российском ТВ. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom.

