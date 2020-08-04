В сети продают паспортные данные участников голосования по Конституции

Корреспонденты газеты вступили в переписку с продавцом данных и он пояснил, что в сочетании с другими данными паспортные номера можно использовать, если добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории и такие базы уже созданы.

При этом, по данным газеты, 30 тысяч строк данных уже проданы, спрос обусловлен тем, что данные актуальны.

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки поддержали 77,92 % россиян, против высказались 21, 27 %. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН выразил мнение, что россияне проголосовали за главу государства Владимира Путина, а не за новую редакцию Конституции.

