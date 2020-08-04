В сети продают паспортные данные участников голосования по Конституции

Данные порядка 30 тысяч россиян уже продали.

Мошенники пытаются продать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, пишет газета «Коммерсант».

В сети продается порядка 1,1 миллиона паспортных номеров по цене в 1 доллар оптом и 1,5 доллара – в розницу.

Шахназаров: Новая Конституция РФ – это Конституция суверенной страны

Корреспонденты газеты вступили в переписку с продавцом данных и он пояснил, что в сочетании с другими данными паспортные номера можно использовать, если добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории и такие базы уже созданы.

При этом, по данным газеты, 30 тысяч строк данных уже проданы, спрос обусловлен тем, что данные актуальны.

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки поддержали 77,92 % россиян, против высказались 21, 27 %. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН выразил мнение, что россияне проголосовали за главу государства Владимира Путина, а не за новую редакцию Конституции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УтечкаКонституция РФРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры