В сети продают паспортные данные участников голосования по Конституции
Данные порядка 30 тысяч россиян уже продали.
Мошенники пытаются продать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, пишет газета «Коммерсант».
В сети продается порядка 1,1 миллиона паспортных номеров по цене в 1 доллар оптом и 1,5 доллара – в розницу.
Корреспонденты газеты вступили в переписку с продавцом данных и он пояснил, что в сочетании с другими данными паспортные номера можно использовать, если добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории и такие базы уже созданы.
При этом, по данным газеты, 30 тысяч строк данных уже проданы, спрос обусловлен тем, что данные актуальны.
В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки поддержали 77,92 % россиян, против высказались 21, 27 %. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН выразил мнение, что россияне проголосовали за главу государства Владимира Путина, а не за новую редакцию Конституции.
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