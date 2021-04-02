В сети появилось видео с Навальным в колонии
Издание Life опубликовало видео, на котором запечатлен отбывающий наказание во владимирской колонии ИК-2 оппозиционер Алексей Навальный.
На кадрах видно, как политик прогуливается по жилому блоку с «чашкой чая в руках». По данным Life, видео записано 26 марта. В это время Навальный уже жаловался на боли в спине и ноге, мешающие нормально передвигаться, однако политик проходит по помещению уверенной походкой, отмечает «Свободная пресса».
Кроме того, в ролике запечатлен момент разговора Навального с сотрудником ИК-2, сообщает Ura.ru.
«Всей своей позой, рукой в кармане он дает понять человеку в форме свое якобы превосходство над ним, в то время как сокамерники стоят, почти вытянувшись в струну», — отмечает Life.
Соратник Навального Леонид Волков 24 марта заявил об ухудшении состояния оппозиционера. По его словам, политика беспокоят сильные боли в спине и ноге, однако он не получает необходимых лекарств. При этом ФСИН оценила состояние оппозиционера как удовлетворительное.
Навальный 31 марта объявил голодовку из-за того, что он не может получить необходимые медикаменты и медицинскую помощь. Позже член Общественной палаты Мария Бутина рассказала, что оппозиционер отказался от лечения в колонии.
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