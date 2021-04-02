Общественная палата России: Навальный отказался от лечения

По ее словам, Алексея осматривал фельдшер в ИК-2 и приглашенные врачи, также политика вывозили в областную больницу, где ему сделали МРТ. Бутина уточнила, что Навальному назначили лечение, и прописали прием диклофенака. От последнего оппозиционер отказался, мотивируя это тем, что у него поднимется давление.

Также член ОП подчеркнула, что в случае, если Навальный будет нуждаться в питании во время голодовки, его могут начать кормить насильно.

Ранее от Навального поступили заявления об ухудшении здоровья и нарушении сотрудниками колонии его режима сна. По его словам, у него начала отниматься нога и появились проблемы с поясницей.

