Общественная палата России: Навальный отказался от лечения

Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный отказался от лечения в исправительной колонии, рассказала член Общественной палаты Мария Бутина.

Ахеджакова и Хаматова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального

По ее словам, Алексея осматривал фельдшер в ИК-2 и приглашенные врачи, также политика вывозили в областную больницу, где ему сделали МРТ. Бутина уточнила, что Навальному назначили лечение, и прописали прием диклофенака. От последнего оппозиционер отказался, мотивируя это тем, что у него поднимется давление.

Также член ОП подчеркнула, что в случае, если Навальный будет нуждаться в питании во время голодовки, его могут начать кормить насильно.

Ранее от Навального поступили заявления об ухудшении здоровья и нарушении сотрудниками колонии его режима сна. По его словам, у него начала отниматься нога и появились проблемы с поясницей.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Алексей Навальный
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