Подростки избили 10-летнюю девочку в торговом центре Волгограда

В Волгограде подростки избили 10-летнюю девочку, сообщает «РЕН ТВ».

Молодые люди избили двух подростков около ТЦ на востоке Москвы

Это произошло в туалете одного из торговых центров. Одна из несовершеннолетних наносила удары ногами и кулаками, а другие в это время смеялись и советовали, как лучше бить. Свидетельницей потасовки стала продавец, но разнимать дерущихся она не стала.

Как заявила мать пострадавшего ребенка, дочь рассказала ей о случившемся лишь спустя месяц, так как злоумышленницы запугали ребенка, пообещав «порезать всю ее семью». Она отметила, что в туалет заходили люди, однако никто не обратил внимания на крики и драку. Позже женщине прислали видео избиения.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что по факту инцидента ведется проверка.

Ранее в Кисловодске пятеро подростков поставили на колени и избили девушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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