МВД: в Королеве подростки избили женщину из-за замечания вести себя тише
В Подмосковном городе Королеве группа подростков избила женщину, которая попросила их вести себя тише. Об этом сообщил региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Грабина. Пострадала женщина 1967 года рождения. Она сделала шумной компании подростков замечание, после чего они нанесли ей телесные повреждения.
Сотрудники полиции задержали граждан 2005 и 2006 годов рождения. Устанавливаются другие участники преступления.
Ранее в Башкирии местный предприниматель вместе с сыновьями избил подростков. Следственный комитет инициировал проверку, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru