В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину после укуса гадюки

Родственники привезли пациента примерно через полчаса после контакта с животным. Его отправили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Анестезиолог-реаниматолог Михаил Голованов рассказал, что жертве гадюки назначили антибиотикотерапию, а также антигистаминную, инфузионную, противоядную и десенсибилизирующую. Плюс провели телемедицинскую консультацию с центром токсикологии Пушкинской больницы и согласовали введение сыворотки против яда.



Укушенную ногу дополнительно обездвижили с помощью гипса. После состояние мужчины значительно улучшилось: отек спал, боль купировали. Через неделю пострадавшего выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение.



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