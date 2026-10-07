В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину после укуса гадюки
В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину, которого в лесу укусила змея. Пострадавшего доставили в стационар в тяжелом состоянии: нога сильно отекла, бросало то в жар, то в холод, а по дороге он несколько раз терял сознание, пишет Life.
Родственники привезли пациента примерно через полчаса после контакта с животным. Его отправили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Анестезиолог-реаниматолог Михаил Голованов рассказал, что жертве гадюки назначили антибиотикотерапию, а также антигистаминную, инфузионную, противоядную и десенсибилизирующую. Плюс провели телемедицинскую консультацию с центром токсикологии Пушкинской больницы и согласовали введение сыворотки против яда.
Укушенную ногу дополнительно обездвижили с помощью гипса. После состояние мужчины значительно улучшилось: отек спал, боль купировали. Через неделю пострадавшего выписали в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение.
Ранее туристам в Китае рассказали, как спастись от змеи.
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