Десятки ядовитых: Туристам в Китае рассказали, как спастись от змеи
Борис Самойлов заявил НСН, что при укусе в течение получаса нужно обратиться за помощью, чтобы ввести противоядие.
В Китае десятки видов змей, многие из них ядовитые, а выжить при укусе можно только при своевременной помощи врачей, заявил в беседе с НСН завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов.
Фотография змеи после укуса может стать важной подсказкой для врачей при выборе подходящего противоядия, рассказали РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту, телевещанию китайской островной провинции Хайнань. Самойлов предупредил, что на острове много ядовитых змей.
«В северной половине Китая змей не так много, и видов, и количества. А в южной половине десятки видов змей, среди которых есть и ядовитые, от гадюки до кобры. Кобру легко отличить, она сразу поднимает стойку и распускает капюшон. Сами они кусать просто так не будут, но приближение человека они ощущают за 15 метров и больше. У них нет слуха, они все определяют по сотрясению почвы. Как правило, они сами уползают, но нежелательные встречи не исключены. Змеи активны, когда температура воздуха превышает 20-25 градусов», - рассказал он.
Он также объяснил, что делать в случае неприятной встречи и нападения змея.
«Если турист увидел змею, лучше не делать резких движений, остановиться, отойти в сторону. Если змея вторглась в ваши владения, куда-то заползла, в этих странах есть специализированные службы. Конечно, ловить самостоятельно змей опасно. Если змея укусила вас, нужно обращаться в медицинские учреждения как можно быстрее. Самостоятельно определить видовую принадлежность змеи в южных широтах Китая невозможно. Поэтому в течение получаса нужно обратиться за помощью, чтобы вам ввели противоядие. В противном случае может быть очень печальный конец. Есть агрессивные змеи, поэтому фотографировать их просто так не нужно, близко подходить не стоит в принципе. Змея подумает, что это угроза и пойдет в атаку», - заключил собеседник НСН.
Ранее серпентолог Владимир Черлин предостерег россиян от попыток помочь диким животным, включая змей, которые оказались на улице. В беседе с НСН он подчеркнул, что людям часто кажется, что животное находится в смертельной опасности, но на самом деле это не так.
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