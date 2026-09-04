«В северной половине Китая змей не так много, и видов, и количества. А в южной половине десятки видов змей, среди которых есть и ядовитые, от гадюки до кобры. Кобру легко отличить, она сразу поднимает стойку и распускает капюшон. Сами они кусать просто так не будут, но приближение человека они ощущают за 15 метров и больше. У них нет слуха, они все определяют по сотрясению почвы. Как правило, они сами уползают, но нежелательные встречи не исключены. Змеи активны, когда температура воздуха превышает 20-25 градусов», - рассказал он.

Он также объяснил, что делать в случае неприятной встречи и нападения змея.

«Если турист увидел змею, лучше не делать резких движений, остановиться, отойти в сторону. Если змея вторглась в ваши владения, куда-то заползла, в этих странах есть специализированные службы. Конечно, ловить самостоятельно змей опасно. Если змея укусила вас, нужно обращаться в медицинские учреждения как можно быстрее. Самостоятельно определить видовую принадлежность змеи в южных широтах Китая невозможно. Поэтому в течение получаса нужно обратиться за помощью, чтобы вам ввели противоядие. В противном случае может быть очень печальный конец. Есть агрессивные змеи, поэтому фотографировать их просто так не нужно, близко подходить не стоит в принципе. Змея подумает, что это угроза и пойдет в атаку», - заключил собеседник НСН.

Ранее серпентолог Владимир Черлин предостерег россиян от попыток помочь диким животным, включая змей, которые оказались на улице. В беседе с НСН он подчеркнул, что людям часто кажется, что животное находится в смертельной опасности, но на самом деле это не так.

