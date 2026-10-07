Мостовой расплакался из-за прощального матча Месси за сборную Аргентины

По словам Мостового, он еще пять лет назад говорил, что все будут плакать, когда Месси будет уходить из национальной команды и футбола. Он добавил, что эмоционально реагировали как болельщики, так и партнеры форварда.



39-летний нападающий завершил карьеру в сборной после матча с Бенином на стадионе «Монументаль». Организовали торжественную церемонию. Сам игрок вышел на поле с сыновьями. Он сделал символический ассист Николасу Отаменди, который тоже больше не выступит за Аргентину, и новой «десятке» Николосу Пасу. Затем реализовал пенальти и установил окончательный счет — 3:0.



В активе Месси 208 встреч за национальную команду, 126 мячей и 70 результативных передач. Становился чемпионом мира, брал олимпийское золото, дважды — Кубок Америки. Является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории «бело-голубых».



Ранее сообщали, что звездный форвард стал владельцем испанского клуба «Эльденсе».

