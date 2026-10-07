Мостовой расплакался из-за прощального матча Месси за сборную Аргентины
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что не смог сдержать эмоции во время прощального матча Лионеля Месси за сборную Аргентины. Он до сих пор не верит, что такой нападающий завершить карьеру.
По словам Мостового, он еще пять лет назад говорил, что все будут плакать, когда Месси будет уходить из национальной команды и футбола. Он добавил, что эмоционально реагировали как болельщики, так и партнеры форварда.
39-летний нападающий завершил карьеру в сборной после матча с Бенином на стадионе «Монументаль». Организовали торжественную церемонию. Сам игрок вышел на поле с сыновьями. Он сделал символический ассист Николасу Отаменди, который тоже больше не выступит за Аргентину, и новой «десятке» Николосу Пасу. Затем реализовал пенальти и установил окончательный счет — 3:0.
В активе Месси 208 встреч за национальную команду, 126 мячей и 70 результативных передач. Становился чемпионом мира, брал олимпийское золото, дважды — Кубок Америки. Является лучшим бомбардиром и ассистентом в истории «бело-голубых».
Ранее сообщали, что звездный форвард стал владельцем испанского клуба «Эльденсе».
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