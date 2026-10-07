Психолог Миллер назвала поведенческие признаки сталкинга

По словам специалиста, поводами для беспокойства считаются чрезмерная настойчивость, большое количество сообщений, звонков и неспособность принять отказ.



Сталкинг — нарушение границ и коммуникации, болезнь отношений и эмоциональной зависимости. Даже без подтвержденного диагноза такое поведение остается разрушительным и опасным.



По мнению Миллер, в основе сталкинга лежат универсальные человеческие механизмы. Например, страх потери и привязанность. Когда связь обрывается, мозг воспринимает это почти как угрозу выживанию. Незавершенность и невысказанная обида создают петлю, из которой психика ищет выход вовне, а не внутри.



Так возникает иллюзия, что еще один разговор или встреча все исправят. Специалист подчеркнула, что это не злой умысел, а отчаяние и неумение проживать отказ.



Ранее адвокат Анастасия Шардакова рассказала, как закон о сталкинге защитит жертв.

