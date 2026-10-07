Гендиректора парка «Патриот» отправили под домашний арест по делу о взятке

Он проходит по уголовному делу по статье о получении взятки. Речь идет о сумме 18 млн рублей.



Ранее Игорь Васильев оставался в изоляторе временного содержания. Также писали, что Главное военное следственное управление Следкома РФ планировало ходатайствовать перед 235-м гарнизонным военным судом об аресте директора парка «Патриот» на два месяца.

