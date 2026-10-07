«АдГ» и BSW внесут в ландтаг Саксонии-Анхальт предложение против помощи Киеву

«Альтернатива для Германии» внесет в региональный парламент Саксонии-Анхальт совместное с партией BSW предложение о прекращении военной поддержки Украины. Об этом пишет Reuters.

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Документ обсудят в ландтаге на следующей неделе. На внешнюю политику ФРГ, за которую отвечает федеральное правительство, он сразу не повлияет, но подчеркивает стремление «АдГ» прекратить поддержку Киева и восстановить связи с Москвой.

Лидер «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд назвал это движение символическим шагом к переменам. По его словам, партия будет использовать любую возможность, чтобы давить на правительство Фридриха Мерца и добиваться перевода средств, потраченных на Украину, на нужды немцев и прекращения боевых действий.

Основательница BSW Сахра Вагенкнехт в соцсетях добавила, что стране нужно федеральное правительство, которое предпримет усилия для возобновления диалога с РФ. Предложение прозвучало примерно через две недели после встречи главы МИД ФРГ Йоханнеса Вадефуля с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Недавно лидер «АдГ» Алиса Вайдель раскритиковала новые обещания Берлина выделить миллиарды Киеву после визита канцлера Фридриха Мерца на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
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