В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Нас там нет»

По сюжету российский программист Александр Баранов прилетает в Хельсинки на конференцию по кибербезопасности, но не подозревает, что это ловушка. Его хотят обвинить в шпионаже и получить доступ к разработкам по квантовому шифрованию.



Вытащить специалиста пытается Антон Тихонов по прозвищу Тихий. По сценарию, тот живет за границей под чужим именем. План по спасению срывается, но он не отказывается от цели и собирает команду профессионалов.



Режиссер-постановщик Генрих Кен назвал сериал историей о настоящих русских мужчинах, которые в критической ситуации могут защитить интересы страны.



Съемки пройдут в Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Роль программиста Баранова исполняет Иван Заричный. Также в актерский состав вошли Иван Паршин, Евгений Антонов, Максим Блинов, Андрей Гульнев, Кристина Оленникова, Алексей Анищенко, Вера Егорова, Владислав Резник, Игорь Павлов, Максим Меркулов, Эдуард Яхшисаров и Павел Москалев.



Над проектом работают продюсеры Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.



Недавно сообщали, что Никита Кологривый снимется в продолжении сериала «Камбэк».

