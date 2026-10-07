В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Нас там нет»
В Санкт-Петербурге запустили съемки 16-серийного остросюжетного детектива «Нас там нет». Его снимает кинокомпания «Триикс Медиа», главную роль исполняет Сергей Жарков. Об этом пишет РЕН ТВ.
По сюжету российский программист Александр Баранов прилетает в Хельсинки на конференцию по кибербезопасности, но не подозревает, что это ловушка. Его хотят обвинить в шпионаже и получить доступ к разработкам по квантовому шифрованию.
Вытащить специалиста пытается Антон Тихонов по прозвищу Тихий. По сценарию, тот живет за границей под чужим именем. План по спасению срывается, но он не отказывается от цели и собирает команду профессионалов.
Режиссер-постановщик Генрих Кен назвал сериал историей о настоящих русских мужчинах, которые в критической ситуации могут защитить интересы страны.
Съемки пройдут в Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Роль программиста Баранова исполняет Иван Заричный. Также в актерский состав вошли Иван Паршин, Евгений Антонов, Максим Блинов, Андрей Гульнев, Кристина Оленникова, Алексей Анищенко, Вера Егорова, Владислав Резник, Игорь Павлов, Максим Меркулов, Эдуард Яхшисаров и Павел Москалев.
Над проектом работают продюсеры Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.
Недавно сообщали, что Никита Кологривый снимется в продолжении сериала «Камбэк».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Гендиректора парка «Патриот» отправили под домашний арест по делу о взятке
- В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину после укуса гадюки
- Просчитался, но где? Что будет с карьерой Niletto после поддержки Джигана
- «АдГ» и BSW внесут в ландтаг Саксонии-Анхальт предложение против помощи Киеву
- «Пока что наличка»: Какие перспективы у платежной системы BRICS Pay
- Психолог Миллер назвала поведенческие признаки сталкинга
- Страх санкций: Почему Китай ужесточает экспорт авто в Россию
- В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Нас там нет»
- Лавров возложил на ЕС ответственность за отход США от договоренностей на Аляске
- Мостовой расплакался из-за прощального матча Месси за сборную Аргентины