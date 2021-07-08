В семи вузах России экзамены будут сдавать с использованием биометрии

Семь российских вузов примут участие в эксперименте по проведению в 2021 году дистанционных экзаменов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в эксперименте участвуют более 200 студентов РУДН, университета им. Плеханова, а также Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, МИРЭА и национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Отмечается, что технология может быть применена только по желанию самого студента и с его согласия. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и также предоставить изображение и голос в Единую биометрическую систему.

Сообщается, что такой формат сдачи экзаменов был внедрен из-за пандемии коронавируса, в будущем цифровой формат будет распространяться еще активнее, делая процесс доступным для всех.

Ранее сообщалось, что непривитым сотрудникам Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова запретили с 5 июля появляться на рабочем месте.

