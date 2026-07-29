Мурашко заявил о постепенном сокращении дефицита врачей в России
Дефицит врачей в России пока сохраняется, но идет к снижению. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью «Комсомольской правде».
Как отметил глава Минздрава, дефицит «очень сильно сокращается».
«Последние изменения в законодательстве, плюс у нас врачи-стажеры (ординаторы второго года) уже имеют право практиковать, думаю, что в ближайшие 2-3 года очень сильно начнет меняться в лучшую сторону», - подчеркнул Мурашко.
Министр также напомнил о различных программах поддержки медиков. Так, в России запущены проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер», введены дополнительные социальные выплаты в первичном звене.
Ранее Минздрав предложил ввести в России более 10 новых медицинских специальностей и должностей, в их числе нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия, пишет 360.ru.
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