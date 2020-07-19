В Сеченовском университете раскрыли данные о состоянии испытателей вакцины

Состояние добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19, нормальное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова.

Известно, что выписка испытателей запланирована на 20 июля.

«Да, всё в порядке, домой все хотят уже поскорее», — пояснил Тарасов состояние добровольцев.

По его данным, у испытателей первой группы жалоб нет, «у них всё хорошо».

Ранее стало известно, что первая группа добровольцев, участвующих в тестировании вакцины против COVID-19, выписана из Сеченовского университета 15 июля.

Напомним, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил об отсутствии тотальной вакцинации от коронавируса.

«Сейчас достаточно убедительно идут работы по созданию вакцины, хотя необходимость её использования для меня пока непонятна. Тотальная точно не нужна будет. Проведём вакцинацию групп риска к сезону подъёма. Но нам надо будет настраиваться на работу в рамках ММСП – международных медико-санитарных правил», - добавил Онищенко.

