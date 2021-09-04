МВД: В России выявили новые методы телефонного мошенничества

Мошенники используют угрозы убийством или уничтожением личного имущества. Затем потерпевшему звонит якобы участковый, который предлагает для поимки злоумышленников перевести им деньги.

По другой схеме жертве вначале звонит «полицейский» с целью «профилактики» телефонного мошенничества и оставляет контакт для связи. Затем этому же человеку дозванивается уже другой человек с просьбой помочь в задержании мошенников. Жертва обращается к первому лжеполицейскому, который убеждает перевести деньги вымогателям для их поимки или передать необходимую сумму человеку, который приедет домой к абоненту.

Известно, что каждым десятым пострадавшим от обмана телефонных мошенников становится пенсионер, сообщает ТАСС.

На днях стало известно о новой схеме мошенников. Чтобы получить доступ в личные кабинеты клиентов банков мошенники стали разыгрывать среди них «бесплатную пиццу».

