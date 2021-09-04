МВД: В России выявили новые методы телефонного мошенничества

Мошенники придумали новые схемы телефонного обмана, в том числе с угрозами убийством, предупредили в пресс-центре МВД России.

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Мошенники используют угрозы убийством или уничтожением личного имущества. Затем потерпевшему звонит якобы участковый, который предлагает для поимки злоумышленников перевести им деньги.

По другой схеме жертве вначале звонит «полицейский» с целью «профилактики» телефонного мошенничества и оставляет контакт для связи. Затем этому же человеку дозванивается уже другой человек с просьбой помочь в задержании мошенников. Жертва обращается к первому лжеполицейскому, который убеждает перевести деньги вымогателям для их поимки или передать необходимую сумму человеку, который приедет домой к абоненту.

Известно, что каждым десятым пострадавшим от обмана телефонных мошенников становится пенсионер, сообщает ТАСС.

На днях стало известно о новой схеме мошенников. Чтобы получить доступ в личные кабинеты клиентов банков мошенники стали разыгрывать среди них «бесплатную пиццу».

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