В России выявили всплеск мошеннических звонков от псевдосиловиков
В апреле 2021 года резко увеличилось число звонков от мошенников, которые представлялись банковским клиентам представителями правоохранительных органов и государственных структур. Об этом сообщает РКБ со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
В Госдуме заявили о необходимости апгрейда нового сервиса МВД для борьбы с телефонным мошенничеством
Аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев отметил, что мошеннической активности пришелся на апрель этого года, в мае высокий уровень активности сохраняется. Чаще всего пользователям звонили злоумышленники под видом сотрудников МВД и полиции.
Воробьев подчеркнул, что мошенники часто используют профессиональную терминологию и придерживаются официального тона, чтобы застать человека врасплох.
Мошенники вынуждены использовать новые схемы, так как население больше не верят звонкам от якобы представителей банков.
Ранее стало известно, что новая схема мошенничества набирает обороты на популярном в сервисе по бронированию отелей и апартаментов Booking.
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