Эксперт предупредил о «письмах счастья» от мошенников из-за новой политики WhatsApp

По его словам, пользователи начали получать письма с предупреждением о скором якобы платном использовании WhatsApp. Злоумышленники предлагают своим жертвам переслать полученную информацию 10 контактам по цене одного СМС в 0,01 евро.

««Письма счастья» — ловушка для мозга. Можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах сарафанного радио и «вирусного маркетинга», не более», - заявил Бедеров.

Он рекомендовал не относиться серьезно к подобным сообщениям.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что техническая возможность ограничения работы иностранного WhatsApp в России существует, но требует широкого обсуждения.

