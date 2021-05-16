Эксперт предупредил о «письмах счастья» от мошенников из-за новой политики WhatsApp
Мошенники создали новую схему обмана, используя изменения политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова.
По его словам, пользователи начали получать письма с предупреждением о скором якобы платном использовании WhatsApp. Злоумышленники предлагают своим жертвам переслать полученную информацию 10 контактам по цене одного СМС в 0,01 евро.
««Письма счастья» — ловушка для мозга. Можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах сарафанного радио и «вирусного маркетинга», не более», - заявил Бедеров.
Он рекомендовал не относиться серьезно к подобным сообщениям.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что техническая возможность ограничения работы иностранного WhatsApp в России существует, но требует широкого обсуждения.
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