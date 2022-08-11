В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества

В России набирает популярность новая схема мошенничества, когда злоумышленник под видом продавца на интернет-площадках просит совершить покупку с возвратом средств за небольшую премию, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости.

Мошенники заявляют клиентам, что это якобы нужно для поднятия рейтинга. Сперва люди получают свои деньги обратно и совершают новые покупки, после чего деньги перестают возвращаться.