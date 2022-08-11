В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества
В России набирает популярность новая схема мошенничества, когда злоумышленник под видом продавца на интернет-площадках просит совершить покупку с возвратом средств за небольшую премию, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости.
Мошенники заявляют клиентам, что это якобы нужно для поднятия рейтинга. Сперва люди получают свои деньги обратно и совершают новые покупки, после чего деньги перестают возвращаться.
По словам эксперта, многие на это «покупаются», так как мошенник возвращает чуть больше - плюс 4-5%.
Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал о новой схеме обмана со стороны телефонных мошенников - злоумышленники звонят жертве с номера с кодом московского региона — 495, затем звук голосового помощника сообщает о якобы поступившей в банк заявке на изменение телефонного номера клиента.
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