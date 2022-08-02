Юрист предупредил о новой схеме телефонного мошенничества со сменой номера

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, передает RT.

Эксперт рассказала, как не попасться на уловки мошенников

Эксперт рассказал, что злоумышленники звонят жертве с номера с кодом московского региона — 495, при этом номер не маркируется по определителю или базе нежелательных звонков. Подняв трубку, человек слышит звук голосового помощника, который сообщает о якобы поступившей в банк заявке на изменение телефонного номера клиента, пишет Газета.ру. «Помощник» просит нажатием клавиш подтвердить или отменить операцию.

«Какую бы цифру человек ни нажал, а также в случае, если не будет нажата никакая цифра, после музыкального проигрыша звонок переводится на "сотрудника банка". Тот называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы все уточнить, предлагает дождаться смс от банка», — указал Соловьев.

Затем жертве поступает смс с просьбой ввести код для подтверждения изменения телефона. Соловьев подчеркнул, что код из этого сообщения ни в коем случае нельзя вводить, и следует сразу прекратить разговор с аферистами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныМошенничествоЭксперты
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