Юрист предупредил о новой схеме телефонного мошенничества со сменой номера

Эксперт рассказал, что злоумышленники звонят жертве с номера с кодом московского региона — 495, при этом номер не маркируется по определителю или базе нежелательных звонков. Подняв трубку, человек слышит звук голосового помощника, который сообщает о якобы поступившей в банк заявке на изменение телефонного номера клиента, пишет Газета.ру. «Помощник» просит нажатием клавиш подтвердить или отменить операцию.

«Какую бы цифру человек ни нажал, а также в случае, если не будет нажата никакая цифра, после музыкального проигрыша звонок переводится на "сотрудника банка". Тот называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера. Чтобы все уточнить, предлагает дождаться смс от банка», — указал Соловьев.

Затем жертве поступает смс с просьбой ввести код для подтверждения изменения телефона. Соловьев подчеркнул, что код из этого сообщения ни в коем случае нельзя вводить, и следует сразу прекратить разговор с аферистами.

