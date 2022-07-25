Стало известно, как россиян обманывают при ремонте смартфонов
Сервисное обслуживание смартфона нельзя доверять сотрудникам первой попавшейся мастерской, сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта в сфере IT-технологий, автора и основателя техноблога Pochinka blog Никиту Мокеева.
По его словам, особенно критически следует относиться к выездным сервисам по ремонту смартфонов. Отмечается, что самый большой обман у выездных сервисов. «Там, наверное, около 90 процентов — это мошенничество», — заявил эксперт. По его словам, схема заключается в том, что приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10-30 тысяч рублей. При этом владельца устройства ставят перед выбором: или платить, или мастер собирать смартфон не будет.
В тех сервисных центрах, куда смартфоны нужно приносить самостоятельно, тоже можно столкнуться с мошенничеством. Как правило, это предложение заменить дорогостоящие комплектующие, когда в этом нет никакой необходимости. Клиент платит за детали и сложную работу, а сотрудник сервиса на самом деле выполняет какую-то простейшую процедуру.
Ранее сотовые операторы назвали пятерку смартфонов, которыми пользуются россияне. Это Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и Realme.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+7 523 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 812 / сут.
- СМИ: Брюссель опасается, что после отставки Драги Италия станет «троянским конем» России
- Стало известно, как россиян обманывают при ремонте смартфонов
- Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах России на Украине
- Захарова прокомментировала слова Трампа о наличии только двух гендеров
- Власти Херсонской области сообщили о крахе контрнаступлении ВСУ
- КНДР обвинила США в биологическом терроризме
- Банк России планирует возобновить печать купюры номиналом в десять рублей
- Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве
- Синоптики прогнозируют град с грозой в Москве 25 июля
- Минобороны сообщило об уничтожении корабля и склада ракет в порту Одессы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru