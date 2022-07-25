Стало известно, как россиян обманывают при ремонте смартфонов

По его словам, особенно критически следует относиться к выездным сервисам по ремонту смартфонов. Отмечается, что самый большой обман у выездных сервисов. «Там, наверное, около 90 процентов — это мошенничество», — заявил эксперт. По его словам, схема заключается в том, что приезжает мастер, разбирает телефон и говорит, что надо делать дорогостоящий ремонт за 10-30 тысяч рублей. При этом владельца устройства ставят перед выбором: или платить, или мастер собирать смартфон не будет.

В тех сервисных центрах, куда смартфоны нужно приносить самостоятельно, тоже можно столкнуться с мошенничеством. Как правило, это предложение заменить дорогостоящие комплектующие, когда в этом нет никакой необходимости. Клиент платит за детали и сложную работу, а сотрудник сервиса на самом деле выполняет какую-то простейшую процедуру.

Ранее сотовые операторы назвали пятерку смартфонов, которыми пользуются россияне. Это Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и Realme.

