В России резко выросло число финансовых мошенников

В частности, мошенничеством стали заниматься почти пят тысяч компаний. Были созданы две тысячи финансовых пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи черных кредиторов.

В Центробанке отметили, что по выявленным фактам было возбуждено более 100 уголовных дел, 440 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 260 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов). Ограничен доступ к почти 9 тысячам ресурсов в интернете, которые использовались нелегальными участниками финансового рынка.

