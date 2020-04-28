В Саратовской области во время самоизоляции откроются химчистки и автосалоны

Власти Саратовской области в период самоизоляции разрешили начать деятельность ряду предприятий региона, в том числе химчисткам и автосалонам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Стрелюхина.

В Калининградской области продлили режим самоизоляции до 11 мая

Региональным правительством принято соответствующее постановление. Согласно документу, деятельность разрешается возобновить также микрофинансовым организациям и компаниям, оказывающим услуги печати и полиграфии.

Как пишет агентство, с 29 апреля в регионе будут помещены на двухнедельный карантин дома престарелых и психоневрологические интернаты.

По последним данным, в Саратовской области зафиксировано 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:самоизоляцияСаратовская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры