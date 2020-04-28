В Саратовской области во время самоизоляции откроются химчистки и автосалоны

Обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру могут ввести летом следующего года Регистрация призвана упростить борьбу с кражами и серым импортом Эксперт: добропорядочным гражданам опасаться не стоит Активность телефона и его владельца давно фиксируется и используется