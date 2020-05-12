В Саратовской области уволят чиновницу за критику поддержки семей с детьми

Сотрудницу Центра молодежных инициатив города Энгельса Саратовской области Лидию Прозорову уволят за критику финансовой поддержки семей с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, ранее в одной из групп в соцсети "Вконтакте" Прозорова сделала публикацию, в которой заявила, что лучше бы поддержку оказали пенсионерам. Она добавила что, раньше никогда не давали денег за рождение детей, "не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны", - приводит агентство слова из публикации чиновницы.

В администрации района заявили, что на время проверки Прозорова отстранена от своей должности, а в ближайшем времени ее уволят.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о принятии решения о дополнительных выплатах семьям с детьми на фоне пандемии коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Саратовская ОбластьДети
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