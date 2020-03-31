В Саратовской области со 2 апреля введут пропускной режим

Соответствующий документ подписан главой регионального правительства. Контроль за передвижением будет осуществляться за работающими людьми, чья сфера деятельности не остановлена в режиме самоизоляции. Пропуска оформят организации-работодатели и он будет действителен при наличии паспорта.

Напомним, в Саратовской области на данный момент известно о четырех случаях заражения инфекцией. С 17 марта в регионе объявлен режим повышенной готовности.



