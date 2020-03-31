В Саратовской области со 2 апреля введут пропускной режим

Власти Саратовской области объявили о введении со 2 апреля пропускного режима на период самоизоляции в целях сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующий документ подписан главой регионального правительства. Контроль за передвижением будет осуществляться за работающими людьми, чья сфера деятельности не остановлена в режиме самоизоляции. Пропуска оформят организации-работодатели и он будет действителен при наличии паспорта.

Напомним, в Саратовской области на данный момент известно о четырех случаях заражения инфекцией. С 17 марта в регионе объявлен режим повышенной готовности.


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ФОТО: pixabay.com
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