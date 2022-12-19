В Саратовской области пять человек отравились угарным газом

Пять человек, среди которых трое детей, госпитализированы в Ершовском районе Саратовской области с отравлением угарным газом, сообщил в Telegram министр здравоохранения региона Олег Костин.

Трое детей и один взрослый отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

Инцидент произошел вечером 18 декабря в поселке Тулайково. Все пострадавшие доставлены в Ершовскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается кислородная поддержка.

В числе пострадавших девочки семи и 16 лет, мальчик девяти лет, а также две женщины 40 и 68 лет.

Ранее дети отравились угарным газом в Саратове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Отравления
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