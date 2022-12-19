В Саратовской области пять человек отравились угарным газом

Инцидент произошел вечером 18 декабря в поселке Тулайково. Все пострадавшие доставлены в Ершовскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается кислородная поддержка.

В числе пострадавших девочки семи и 16 лет, мальчик девяти лет, а также две женщины 40 и 68 лет.

Ранее дети отравились угарным газом в Саратове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

