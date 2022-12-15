Трое детей госпитализированы в Саратове после отравления угарным газом

Дети отравились угарным газом в Саратове, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление СК России.

В Саратове четыре человека госпитализированы с отравлением угарным газом

14 декабря в больницу доставили троих детей. У них подозревают отравления окисью углерода.

Пострадавшим 1 год, 9 и 12 лет. В настоящее время следствие проводит проверку по факту происшествия.

Ранее четыре человека отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии. Трое из них — дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СаратовОтравлениеДети
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