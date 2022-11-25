Трое детей и один взрослый отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии
25 ноября 202200:09
Четыре человека отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии, сообщает «РЕН ТВ».
Трое из них — дети. Инцидент случился в сельском поселении Кенже близ Нальчика. Отравившихся госпитализировали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства отравления.
Ранее семья из пяти человек отравилась газом в Башкирии. Среди них — трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- Электричество в Киеве будут давать на два-три часа
- Глава МАГАТЭ заявил о беспрецедентных отключениях на АЭС Украины
- Португалия победила Гану 3:2 в матче чемпионата мира по футболу
- Прокачка нефти по «Дружбе» через Украину вновь восстановлена
- Гол в историю: Роналду первым забил на пяти чемпионатах мира
- Лукашенко предположил причастность США к расстрелу пленных РФ на Украине
- В ГД призвали посчитать расходы на переименование Волгограда в Сталинград
- Песков: Хочется верить, что наука в России будет модной всегда
- Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы
- Украина объявила о подготовке ужесточения санкций против России
24 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru