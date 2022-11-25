Трое детей и один взрослый отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии

Четыре человека отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии, сообщает «РЕН ТВ».

Подростки отравились газом в московском колледже

Трое из них — дети. Инцидент случился в сельском поселении Кенже близ Нальчика. Отравившихся госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства отравления.

Ранее семья из пяти человек отравилась газом в Башкирии. Среди них — трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кабардино-балкарияГазОтравления
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры