В Саратовской области пропускной режим отменят с 11 июня
Власти Саратовской области приняли решение отменить пропускной режим, введенный в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, с 11 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, также в регионе с 11 июня снимут запрет на посещение кладбищ, бань и саун, стоматологий. Для приезжающих из Москвы и Подмосковья отменяется обязательная двухнедельная самоизоляция. Отмечается, что власти прорабатывают вопрос открытия парков и скверов для прогулок.
Тем не менее в области сохранится масочный режим, а также самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, под запретом останутся массовые мероприятия, работа общепита и спортзалов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
477 тыс.+8 985 / сут.
Умерли
5 971+112 / сут.
Выздоровели
231 тыс.+3 957 / сут.
- Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
- В Саратовской области пропускной режим отменят с 11 июня
- В России предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
- Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявили обвинение
- Ивана Голунова признали вменяемым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru