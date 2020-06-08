В Саратовской области пропускной режим отменят с 11 июня

Власти Саратовской области приняли решение отменить пропускной режим, введенный в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, с 11 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, также в регионе с 11 июня снимут запрет на посещение кладбищ, бань и саун, стоматологий. Для приезжающих из Москвы и Подмосковья отменяется обязательная двухнедельная самоизоляция. Отмечается, что власти прорабатывают вопрос открытия парков и скверов для прогулок.

Тем не менее в области сохранится масочный режим, а также самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, под запретом останутся массовые мероприятия, работа общепита и спортзалов.

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Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:КоронавирусСаратовская Область
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