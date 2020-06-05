В Саратовской психобольнице зафиксирована вспышка коронавируса
В Саратовской области в Красноармейской областной психиатрической больнице зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, Минздрав региона заявил, что положительный результат теста на коронавирус получили четверо сотрудников учреждения. Отмечается, что взяты анализы для тестирования у 38 пациентов больницы.
Чтобы локализовать вспышку, были приняты ряд ограничительных мер. В частности, организованы на территории больницы 70 инфекционных коек, создана бригада врачей для оказания помощи на месте, выданы с запасом на неделю средства индивидуальной защиты.
По словам главы Минздрава региона Олега Костина, пациенты с тяжелым течением болезни будут направляться в больницы областного центра.
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