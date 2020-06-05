В Саратовской психобольнице зафиксирована вспышка коронавируса

В Саратовской области в ﻿Красноармейской областной психиатрической больнице зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы новые доводы в пользу искусственного происхождения COVID-19

По данным агентства, Минздрав региона заявил, что положительный результат теста на коронавирус получили четверо сотрудников учреждения. Отмечается, что взяты анализы для тестирования у 38 пациентов больницы.

Чтобы локализовать вспышку, были приняты ряд ограничительных мер. В частности, организованы на территории больницы 70 инфекционных коек, создана бригада врачей для оказания помощи на месте, выданы с запасом на неделю средства индивидуальной защиты.

По словам главы Минздрава региона Олега Костина, пациенты с тяжелым течением болезни будут направляться в больницы областного центра.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Саратовская ОбластьКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры