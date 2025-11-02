В Саратовской области нашли одни из самых дорогих грибов в мире
Жители Петровского района Саратовской области нашли в лесу несколько десятков черных трюфелей — одних из самых дорогих грибов в мире. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Максим Калядин.
По его словам, сам он в этом сезоне грибов не нашел, зато местным жителям повезло: трюфели ценятся за уникальный аромат и вкус. Стоимость черных трюфелей колеблется от 1000 до 2500 долларов США за килограмм.
Калядин отметил, что в России трюфели чаще встречаются в Краснодарском крае, но растут и на севере Саратовской области. Однако найти их сложно — нужно знать точные поляны.
Ранее самый дорогой в мире вид трюфеля - белый трюфель (Tuber magnatum) нашли в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
