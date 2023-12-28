В саратовской больнице осталось трое детей из поезда Тюмень-Адлер
Большая часть заболевших детей из Луганской народной республики, которых сняли с поезда, следовавшего по маршруту Тюмень – Адлер, выписались из инфекционной больницы Саратова и выехали домой. Об этом рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, передает ТАСС.
По его словам, лишь трое из 124 несовершеннолетних из ЛНР оставлены врачами для продолжения лечения.
Министр подчеркнул, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
«В настоящий момент у двух имеется диагноз - грипп А, а у одного ребенка - ОРВИ. Сопровождающее их лицо, осталось с ними, здорово», - уточнил Костин.
Он также добавил, что накануне был выписан 91 ребенок, которых отправили домой в сопровождении врача, фельдшера и десяти взрослых.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что грипп А подтвердился у 16 детей, снятых с поезда Тюмень-Адлер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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