В саратовской больнице осталось трое детей из поезда Тюмень-Адлер

По его словам, лишь трое из 124 несовершеннолетних из ЛНР оставлены врачами для продолжения лечения.

Министр подчеркнул, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

«В настоящий момент у двух имеется диагноз - грипп А, а у одного ребенка - ОРВИ. Сопровождающее их лицо, осталось с ними, здорово», - уточнил Костин.

Он также добавил, что накануне был выписан 91 ребенок, которых отправили домой в сопровождении врача, фельдшера и десяти взрослых.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что грипп А подтвердился у 16 детей, снятых с поезда Тюмень-Адлер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

