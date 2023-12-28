В саратовской больнице осталось трое детей из поезда Тюмень-Адлер

Большая часть заболевших детей из Луганской народной республики, которых сняли с поезда, следовавшего по маршруту Тюмень – Адлер, выписались из инфекционной больницы Саратова и выехали домой. Об этом рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, передает ТАСС.

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По его словам, лишь трое из 124 несовершеннолетних из ЛНР оставлены врачами для продолжения лечения.

Министр подчеркнул, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

«В настоящий момент у двух имеется диагноз - грипп А, а у одного ребенка - ОРВИ. Сопровождающее их лицо, осталось с ними, здорово», - уточнил Костин.

Он также добавил, что накануне был выписан 91 ребенок, которых отправили домой в сопровождении врача, фельдшера и десяти взрослых.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что грипп А подтвердился у 16 детей, снятых с поезда Тюмень-Адлер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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