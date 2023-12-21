Глава Тюменской области пообещал помочь семье умершей в поезде девочки из ЛНР
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным 12-летней девочки из Луганской народной республики, которая умерла в поезде «Тюмень - Адлер».
В своём Telegram-канале он написал, что правительство региона готово оказать семье ребёнка «всю необходимую поддержку и помощь».
«На вторые сутки в дороге в поезде произошла трагедия – не стало 12-летней Вероники. Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребёнка. Разделяю ваше горе и боль утраты», - заявил Моор.
Ранее на территории Пензенской области в поезде «Тюмень - Адлер» умерла 12-летняя девочка, возвращавшаяся из лагеря «Олимпийская ребячка» в Тюменской области. Позже в Саратовской области с поезда сняли более 100 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru