Глава Тюменской области пообещал помочь семье умершей в поезде девочки из ЛНР

В своём Telegram-канале он написал, что правительство региона готово оказать семье ребёнка «всю необходимую поддержку и помощь».

«На вторые сутки в дороге в поезде произошла трагедия – не стало 12-летней Вероники. Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребёнка. Разделяю ваше горе и боль утраты», - заявил Моор.

Ранее на территории Пензенской области в поезде «Тюмень - Адлер» умерла 12-летняя девочка, возвращавшаяся из лагеря «Олимпийская ребячка» в Тюменской области. Позже в Саратовской области с поезда сняли более 100 детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает RT.

