В Саратове с поезда Тюмень - Адлер сняли более 100 детей
В Саратове более 100 детей, возвращавшихся домой из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер, сообщил в Telegram губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка, у которого повысилась температура тела. Сопровождавшие группу медики и прибывшая бригада «скорой» на месте провели все необходимые мероприятия.
Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию. Всех 125 детей осмотрели медики. Их доставляют автобусами в инфекционную больницу, чтобы проверить на наличие заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь.
Ранее дети массово отравились в кадетском училище в Луховицах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru