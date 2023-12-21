В Саратове с поезда Тюмень - Адлер сняли более 100 детей

По его словам, 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка, у которого повысилась температура тела. Сопровождавшие группу медики и прибывшая бригада «скорой» на месте провели все необходимые мероприятия.

Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию. Всех 125 детей осмотрели медики. Их доставляют автобусами в инфекционную больницу, чтобы проверить на наличие заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь.

Ранее дети массово отравились в кадетском училище в Луховицах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

