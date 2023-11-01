Дети массово отравились в кадетском училище в Луховицах

Предполагается, что недомогание у детей возникло из-за ротавирусной инфекции. Причины произошедшего выясняют эксперты. Следователи приступили к осмотру учебного заведения и к допросу руководства и учащихся.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее туристы из России сообщили о вспышке ротавируса в турецком Белеке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

