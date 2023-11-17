В столовой музыкальной школы Уфы отравились 12 детей

Двенадцать учащихся музыкальной школы в Уфе отравились после обеда в столовой. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.

Там отметили, что сейчас по информации из социальных сетей проводится проверка. Известно, что питание предоставляет ученикам колледжа сторонняя организация.