В столовой музыкальной школы Уфы отравились 12 детей
Двенадцать учащихся музыкальной школы в Уфе отравились после обеда в столовой. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.
Там отметили, что сейчас по информации из социальных сетей проводится проверка. Известно, что питание предоставляет ученикам колледжа сторонняя организация.
Проверку также начало региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты ведомства берут образцы пищи и анализы у сотрудников пищеблока.
Шестерым детям потребовалась медицинская помощь, еще у шестерых оказались признаки легкого недомогания. Пострадавшим от 10 до 17 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru