В Саратове подросток избил одноклассника

В полицию пожаловалась мать мальчика. 17 ноября произошла драка между двумя учениками одной школ Заводского района. В результате один из них получил ушибы. Ребенок направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. На основании полученных данных и результатов проведения проверки будет принято процессуальное решение.

В настоящее время полицейские составляют материалы для привлечения родителя 13-летнего подростка к ответственности.

Ранее в Москве ученики частной школы в Таганском районе выбросили однокласснику из окна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

