В Саратове подросток избил одноклассника
Правоохранительные органы Саратова проводят проверки после избиения 13-летним подростком своего одноклассника, сообщает РИА Новости.
В полицию пожаловалась мать мальчика. 17 ноября произошла драка между двумя учениками одной школ Заводского района. В результате один из них получил ушибы. Ребенок направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. На основании полученных данных и результатов проведения проверки будет принято процессуальное решение.
В настоящее время полицейские составляют материалы для привлечения родителя 13-летнего подростка к ответственности.
Ранее в Москве ученики частной школы в Таганском районе выбросили однокласснику из окна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru