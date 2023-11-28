В сахалинской школе избили первоклассника
28 ноября 202306:41
На Сахалине в школе города Долинска избили первоклассника, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Проверка организована по факту избиения мальчика в МБОУ СОШ №1. Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская.
В соцсетях сообщают, что первоклассника госпитализировали.
Ранее в Тюмени подростки сломали позвоночник первокласснику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru