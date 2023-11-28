В Москве одноклассники выбросили школьницу из окна

В Москве ученики частной школы в Таганском районе выбросили однокласснику из окна, пишет Telegram-канал Shot.

Подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих учащихся

Инцидент произошел на перемене. Девочка рассказала, что дети играли, и в моменте один из школьников открыл окно первого этажа и вытолкнул ее на снег.

Врачи диагностировали у пятиклассницы ушибы трех отделов позвоночника, ей прописан постельный режим. Полиция проводит проверку.

Ранее в Москве заявил, что устал от травли одноклассников и пообещал их расстрелять. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ДетиШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры