В Москве одноклассники выбросили школьницу из окна

Инцидент произошел на перемене. Девочка рассказала, что дети играли, и в моменте один из школьников открыл окно первого этажа и вытолкнул ее на снег.

Врачи диагностировали у пятиклассницы ушибы трех отделов позвоночника, ей прописан постельный режим. Полиция проводит проверку.

Ранее в Москве заявил, что устал от травли одноклассников и пообещал их расстрелять. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

