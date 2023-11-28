В Москве одноклассники выбросили школьницу из окна
28 ноября 202309:00
В Москве ученики частной школы в Таганском районе выбросили однокласснику из окна, пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел на перемене. Девочка рассказала, что дети играли, и в моменте один из школьников открыл окно первого этажа и вытолкнул ее на снег.
Врачи диагностировали у пятиклассницы ушибы трех отделов позвоночника, ей прописан постельный режим. Полиция проводит проверку.
Ранее в Москве заявил, что устал от травли одноклассников и пообещал их расстрелять. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru