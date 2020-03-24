В Санкт-Петербурге закрывают фитнес-клубы и фудкорты
Правительство Санкт-Петербурга в рамках борьбы с распространением коронавируса запретило запрещено проведение спортивных, культурных и зрелищных и иных массовых мероприятий. Запрет будет действовать с 26 марта до 30 апреля, следует из соответствующего постановления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Согласно документу, на тот же срок будет приостановлена работа аквапарков, бассейнов, фитнес-клубов, театров и кинотеатров. До конца апреля закроются точки общественного питания без отдельного зала обслуживания, то есть фудкорты в торговых центрах. В ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек одновременно.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом. В Москве, где сейчас 290 заболевших, кинотеатры, фитнес-клубы и бассейны закрыты с начала этой недели. Столичные власти пока не ограничивали работу заведений общепита.
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