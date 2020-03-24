В Санкт-Петербурге закрывают фитнес-клубы и фудкорты

Согласно документу, на тот же срок будет приостановлена работа аквапарков, бассейнов, фитнес-клубов, театров и кинотеатров. До конца апреля закроются точки общественного питания без отдельного зала обслуживания, то есть фудкорты в торговых центрах. В ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек одновременно.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом. В Москве, где сейчас 290 заболевших, кинотеатры, фитнес-клубы и бассейны закрыты с начала этой недели. Столичные власти пока не ограничивали работу заведений общепита.

