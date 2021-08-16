В Санкт-Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни
В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпайло, сообщает «Пятый канал».
Это произошло при получении таможенником взятки. Против офицера инициировали уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Теперь ему грозит до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении Розсыпайло под стражу.
Ранее суд в Краснодаре арестовал подполковника ФСБ Александра Кубрака, который подозревается в получении взяток на общую сумму 110 млн рублей.
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