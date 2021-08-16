В Санкт-Петербурге задержан высокопоставленный сотрудник таможни

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпайло, сообщает «Пятый канал».

Главный технолог зоопарка в Петербурге попался на взятке в 500 тыс. рублей

Это произошло при получении таможенником взятки. Против офицера инициировали уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Теперь ему грозит до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении Розсыпайло под стражу.

Ранее суд в Краснодаре арестовал подполковника ФСБ Александра Кубрака, который подозревается в получении взяток на общую сумму 110 млн рублей.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВзяткаТаможняСанкт-Петербург
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