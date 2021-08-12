СМИ: В Краснодаре подполковника ФСБ арестовали за взятки на 110 миллионов рублей
Суд в Краснодаре арестовал подполковника ФСБ Александра Кубрака, который подозревается в получении взяток на общую сумму 110 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.
По словам собеседника агентства, действия сотрудника спецслужбы раскрыл отдел собственной безопасности управления ФСБ по региону. Отмечается, что Кубрак курировал оперативную работу в топливно-энергетическом комплексе и обеспечение энергетической безопасности края. Против подполковника возбудили уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий».
Как выяснило следствие, в период с 2013 по 2020 год Кубрак получил 110 млн рублей взяток от одного из предпринимателей. Ежемесячно бизнесмен выплачивал подполковнику от 500 тысяч до миллиона рублей, кроме того, силовику были подарены дорогостоящие автомобили и квартиры в кубанской столице. Также предприниматель переоформил доли в своих компаниях на доверенных лиц Кубрака.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Шойгу прокомментировал свое фото 30-летней давности с моджахедами
- Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии о визите Мишустина на Курилы
- СМИ: В Краснодаре подполковника ФСБ арестовали за взятки на 110 миллионов рублей
- Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности
- Талибы возобновили наступление на Кандагар
- ФНС опровергла сообщения о сотруднике, платившем налоги за других граждан
- Лукашенко поручил чиновникам «не проспать» c экспортом белорусской вакцины от COVID-19
- Талибы заявили об отсутствии предложения от Кабула о разделении власти
- В Киеве предложили разделить понятия «русский» и «российский»
- Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru