СМИ: В Краснодаре подполковника ФСБ арестовали за взятки на 110 миллионов рублей

Суд в Краснодаре арестовал подполковника ФСБ Александра Кубрака, который подозревается в получении взяток на общую сумму 110 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По словам собеседника агентства, действия сотрудника спецслужбы раскрыл отдел собственной безопасности управления ФСБ по региону. Отмечается, что Кубрак курировал оперативную работу в топливно-энергетическом комплексе и обеспечение энергетической безопасности края. Против подполковника возбудили уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий».

Как выяснило следствие, в период с 2013 по 2020 год Кубрак получил 110 млн рублей взяток от одного из предпринимателей. Ежемесячно бизнесмен выплачивал подполковнику от 500 тысяч до миллиона рублей, кроме того, силовику были подарены дорогостоящие автомобили и квартиры в кубанской столице. Также предприниматель переоформил доли в своих компаниях на доверенных лиц Кубрака.

