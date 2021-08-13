Главный технолог зоопарка в Петербурге попался на взятке в 500 тыс. рублей
Главный технолог Ленинградского зоопарка задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки в полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, задержанный накануне вечером получил от взяткодателя 500 тысяч рублей. В обмен главный технолог должен был помочь в заключении контракта на поставку товаров для нужд зверинца. Причём деньги передал участник заранее спланированного полицией и СК оперативного эксперимента.
В пресс-службе зоопарка отказались комментировать обстоятельства дела. Ленинградский зоопарк основан в 1865 году. Он расположен в Александровском парке и считается культурным наследием Санкт-Петербурга.
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