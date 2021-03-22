В Санкт-Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

В Санкт-Петербурге около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицейский участок после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Познер прокомментировал феномен ЛГБТ-сообществ

Мероприятие проходило на Лиговском проспекте. Подростков передали родителям. Молодые люди на мероприятии в лофт-проекте «Этажи» размахивали радужным флагом.

В России государство не собирается преследовать представителей ЛГБТ, сообщил главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Он добавил при этом, что однополые браки в стране не станут легальными, так как определение брака закреплено в Конституции РФ и пересматривать ее никто не будет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЛГБТПолиция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры