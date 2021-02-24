В Госдуме пообещали не преследовать представителей ЛГБТ
В России государство не собирается преследовать представителей ЛГБТ, передаёт URA.ru слова главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Он добавил при этом, что однополые браки в стране не станут легальными, так как определение брака закреплено в Конституции РФ и пересматривать ее никто не будет.
Ранее в среду Крашенинников сказал, что предложенная режиссером Никитой Михалковым инициатива о лишении гражданства РФ за призывы вводить санкции против России противоречит Конституции страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Меркель выступила против привилегий для привившихся от COVID-19
- Филипп Киркоров на год отказался от концертов
- Шесть трещин может быть в корпусе модуля «Звезда» на МКС
- Президент Киргизии: в стране намерены в ближайшее время начать вакцинацию от COVID
- В Госдуме пообещали не преследовать представителей ЛГБТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru