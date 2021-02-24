В Госдуме пообещали не преследовать представителей ЛГБТ

В России государство не собирается преследовать представителей ЛГБТ, передаёт URA.ru слова главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Он добавил при этом, что однополые браки в стране не станут легальными, так как определение брака закреплено в Конституции РФ и пересматривать ее никто не будет.

Ранее в среду Крашенинников сказал, что предложенная режиссером Никитой Михалковым инициатива о лишении гражданства РФ за призывы вводить санкции против России противоречит Конституции страны.

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ФОТО: Илья Питалев//РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПавел КрашенинниковЛГБТ
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