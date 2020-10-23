Журналист и писатель Владимир Познер прокомментировал феномен ЛГБТ-сообществ и заявил, что право строить свою жизнь по-своему есть у каждого, если он при этом не посягает на личную независимость других.

При этом каждый должен принять другую «норму» отношений, отличную от общепринятой, заявил Познер «Радио 1».

Он рассказал, что недавно принял участие в программе на YouTube-канале, это была встреча с трансгендерами и напомнил, что однополая любовь была всегда, достаточно вспомнить историю древнего Рима.

По мнению журналиста, в данном случае речь идет не об отклонении, а о другой норме, которая присутствует в человеческой популяции, «это где-то от 1 до 10% людей».

Легализацию однополых браков ранее поддержал Папа Римский Франциск. В документальном фильме «Франческо» он заявил, что «гомосексуалы имеют право на семью, они дети Божьи». Он также подчеркнул, что гомосексуалистам необходима юридическая защита.

Известный проповедник Русской православной церкви протоиерей Андрей Ткачев в эфире НСН прокомментировал это заявление понтифика, назвав его «рукотворным апокалипсисом» и «сатанизмом».

