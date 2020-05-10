В Санкт-Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток – их ношение в Санкт-Петербурге с 12 мая станет обязательным в общественных местах, магазинах и транспорте – составит 4 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление, сделанное в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Отмечается, что продажа средств защиты будет осуществлять, в частности, в вестибюлях станций метрополитена Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее 10 мая стало известно, что ограничительные меры, введенные в северной столице для борьбы с распространением COVID-19, продлили до 31 мая. Причина тому – роста количества инфицированных коронавирусом.