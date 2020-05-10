В Санкт-Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток – их ношение в Санкт-Петербурге с 12 мая станет обязательным в общественных местах, магазинах и транспорте – составит 4 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление, сделанное в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Отмечается, что продажа средств защиты будет осуществлять, в частности, в вестибюлях станций метрополитена Санкт-Петербурга.
Напомним, ранее 10 мая стало известно, что ограничительные меры, введенные в северной столице для борьбы с распространением COVID-19, продлили до 31 мая. Причина тому – роста количества инфицированных коронавирусом.
По последним данным, за минувшие сутки в России было зарегистрировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. Таким образом общее число инфицированных в РФ составляет 209 688.
Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Москве — 5 551, ещё 1133 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где выявлено 414 инфицированных.
За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 1915 человек. Вылечились 34 306 пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru